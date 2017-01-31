Karadeniz'de Kış

Karadeniz'de kar yağışı dolayısıyla bin 420 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Rize'de ise merkezde 54, ilçelerden Çayeli'nde 54, İkizdere'de 29, Kalkandere'de 22, Çamlıhemşin'de 17, Pazar'da 16, Ardeşen'de 14, Derepazarı'nda 11, Güneysu'da 8, İyidere'de 7, Fındıklı'da 6, Hemşin'de 3 olmak üzere 241 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 1 kar küreme makinesiyle yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.



Yağışın sürdüğü kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Yüksek kesimdeki mahallelerde ulaşım güçlükle sağlanırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.



Karayolları ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda dünden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.