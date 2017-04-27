Karadeniz'de İki Gemi Çarpıştı





Karadeniz'de, Rusya'ya ait bir askeri gemi ile Togo bandıralı kuru yük gemisi çarpıştı.



Kilyos açıklarında, yerel saatle 12.30 sularında meydana gelen kaza sonucu Rus askeri gemisi battı.



Karadeniz Filosu'na ait Liman adlı geminin 79 mürettebatıyla canlı hayvan taşıyan kuru yük gemisindeki 17 personelin kurtarıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kazanın yoğun sisten kaynaklandığı öne sürüldü.



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Tags: Rusya Karadenizde iki Türkiye Navigasyon gemi çarpıştı Gepost: 27 april 2017