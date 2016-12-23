Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Karadeniz'de Hamsi Hüsranı
Ara
BİST 77.180 %-0,29
DOLAR 3,5114 %0,04
EURO 3,6712 %0,15
PARİTE 1,0453 %0,18
ALTIN 127,78 %0,29
FAİZ 10,60 %-1,03
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Karadeniz'de Hamsi Hüsranı

Yoğun kar yağışına rağmen ava çıkan balıkçılar elleri boş döndü.

Karadeniz'de Hamsi Hüsranı

Yoğun kar yağışına rağmen ava çıkan balıkçılar elleri boş döndü.

Kaynak: Dunya.com