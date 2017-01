Karadeniz'de Hamsi Bereketi

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, "Vatandaşlarımız rahat olsun, denizde hamsi bol. Hamsi sezonu nisan ayına kadar sürecek." dedi.



Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından itibaren Karadeniz'de balık bolluğu yaşandığını söyledi.



Sezonun açılmasıyla palamut ve çinekopun da bol avlandığını dile getiren Malkoç, "Bu sezon alışılmışın dışında palamut ve çinekop bolluğu yaşandı. Normalde palamudun bol olduğu yıllarda hamsi az olur ama Karadeniz'de hamsi var. Be sezon palamudun bol olmasından dolayı hamsi batıdan başladı, Orta Karadeniz'e doğru geliyor. Önceden 500 bin ton hamsiyi bir ayda tutardık ama şimdi sezon geneline yayılıyor." ifadelerini kullandı.



Karadeniz geneline dağılan hamside sezonun nisan ayına kadar süreceğini tahmin ettiklerine dikkati çeken Malkoç, şunları kaydetti:



"Karadeniz'in her tarafına dağılmış hamsi var. Hava şartlarından dolayı bu sezon hamsi Bulgaristan üzerinden geliyor. Bu nedenle tüm sahili gezerek geliyor. Önceden hamsi yoğunlukla Samsun'da tutulup Türkiye'ye dağılırdı, şimdi Hopa'dan İstanbul Boğazı'na kadar hamsi oluyor. Vatandaşlarımız rahat olsun, denizde hamsi bol. Hamsi sezonu nisan ayına kadar sürecek. Sezon başından itibaren Karadeniz'de yaklaşık 150 bin ton hamsi tutuldu. Sezon sonuna kadar 350 bin tonu bulmasını bekliyoruz."



"Hamsiye rağbet olunca fiyatı da çok düşmüyor"



Malkoç, hamsiye talebin her geçen yıl arttığını, bu yüzden fiyatının çok düşmediğini belirterek, "Yurt içinden de yurt dışından hamsiyi yemeyen yok. Artık Avrupa'da marketlerde bile hamsi var, eskiden bunlar yoktu. Hamsiye rağbet olunca fiyatı da çok düşmüyor. Ayrıca masraflar ağır. Bu nedenle hamside kilogram fiyatı 5 liranın altına düşmez." dedi.



Samsun'da balıkçılık yapan Ayhan Liman, Karadeniz'de bu yıl önce palamut, ardından çinekop, şimdi de hamsinin bolca avlandığını ifade ederek, "Karadeniz'de bu yıl bereketli bir sezon geçiriliyor. Kış boyunca hamsi avının böyle devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.