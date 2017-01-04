Karadeniz'de Hamsi Bereketi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü hamsi ile gülmeye devam ediyor.



Gece geç saatlerde hamsi takibi yapan gırgır ve trol tekneleri, Karadeniz'den avladıkları bol miktarda hamsi ile Akçakoca Limanı'na dönüyor.



Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in, balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ettiğini söyledi.



Avcılığın herkesi memnun ettiğini aktaran Karakaş, "Hava şartlarından dolayı hamsi av veriyor. İki gündür Kefken-Karasu-Kocaaali-Akçakoca bölgelerinde ciddi bir avcılık yapıyoruz. Balıkçılarımız hamsinin bereketinden ve iriliğinden memnun, bu şekilde devam ediyoruz. Hamsi yüz güldürmeye devam ediyor. Balıkçılarımız çok memnun, böyle devam etmesini umuyoruz. Bu durum da tezgahlara yansımaya başladı." diye konuştu.



Teknelerin 700 ila bin kasa ile limana yaklaştığını ifade eden Karakaş, "Ağlarımız bayram etti, gecede bin kasaya yakın hamsi tutuyoruz. Arkadaşlarımız 'Karadeniz'de bayram var' diyerek limana geliyor. Akşam sofrasında hamsi yemek isteyenlerde limanımıza akın ediyor." ifadelerini kullandı.