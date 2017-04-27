Karadeniz'de Gemi Kazası (2)

Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor.

Karadeniz'de Gemi Kazası (2)

Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor. Bölgede yoğun sis olduğu görülüyor. - İstanbul

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