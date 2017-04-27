Karadeniz'de Gemi Kazası (1)

Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor. Bölgede yoğun sis olduğu görülüyor. - İstanbul
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