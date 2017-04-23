Karadeniz'de Fırtına Can Aldı
Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Birçok kentte etkili olan fırtına sebebiyle önemli hasarlar meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com
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