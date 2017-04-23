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Karadeniz'de Fırtına Can Aldı
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Karadeniz'de Fırtına Can Aldı

Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Karadeniz'de Fırtına Can Aldı

Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Birçok kentte etkili olan fırtına sebebiyle önemli hasarlar meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com

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Dernekpazarı, Karadeniz, Fırtına, Çaykara, Trabzon