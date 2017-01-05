Karadeniz'de Eksi 15 Derecede Büyük Operasyon

Ordu'nun Mesudiye kırsalında ve yaylalarda Ordu Jandarma Komutanlığına bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından eksi 15 derecede, yoğun karda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenleniyor.



1990'lı yılların başından bu yana Karadeniz'e açılmak isteyen PKK terör örgütünün Ordu kırsalında ve yaylalarda kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin güvenlik güçlerince operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından eksi 15 derecede gerçekleştirilen operasyonlar yoğun kara rağmen hız kesmeden sürüyor.



Ordu Valisi irfan Balkanlıoğlu, yoğun kış şartlarına rağmen operasyonların başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Mesudiye kırsalı ve yaylalarımızda askerlerimiz kışın tam teçhizatlı arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Bunların kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin operasyonlar düzenliyorlar. Hem kendileri eğitim ve tatbikat yapmış oluyorlar, hem de dosta güven düşmana korku salmış oluyorlar. Bu anlamda güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Allah yardımcıları olsun" dedi.



2016'da 8'i ölü 9 terörist etkisiz hale getirildi



Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi kırsalında 31 Temmuz 2016'da bir grup PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine kurduğu pusu sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Eylem yaparak bölgede kaçmaya çalışan teröristlere yönelik güvenlik güçleri tarafından Ordu-Giresun-Tokat ve Sivas sınır bölgesinde yürütülen operasyonlarda 20 Ağustos 2016'da Gölköy kırsalındaki operasyonda 'Delil' kod adlı terörist Çağdaş Hasdemir ile 30 Eylül 2016'daki operasyonda ise aralarında sözde Karadeniz Bölge sorumlusu olan 'Çektar' kod adlı Ali Fırat Yaşar'ın da bulunduğu 6 PKK'lı terörist Mesudiye- Koyulhisar sınır bölgesinde etkisiz hale getirilmişti. Yine Ordu kırsalında bulunan teröristlerden 'Ciwan Amed Brusk' kod adlı Selman Tiryaki, 18 Ekim 2016 tarihinde Erzincan kırsalından Tunceli'ye geçiş yapmak isterken etkisiz hale getirilmiş, 'Şiyar Mardin' kod adlı Hamdullah Zengin ise yaralı ele geçirilmişti. - ORDU