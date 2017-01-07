Karadeniz'de Dev Dalgalar Mendireği Aştı

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Dev dalgalardan görüntüler - Zonguldak

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.



Kentte saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına sonucu, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.



Dalgaların, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aşması nedeniyle balıkçılar liman içindeki teknelerine ulaşmakta güçlük çekti.



Bu arada Acılık Deresi'nden gelen evsel atıklar nedeniyle Zonguldak Limanı'nın çöple dolduğu görüldü.