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Karadeniz'de Dev Dalgalar Mendireği Aştı

Karadeniz'de Dev Dalgalar Mendireği Aştı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dev dalgalardan görüntüler - Zonguldak Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Karadeniz'de Dev Dalgalar Mendireği Aştı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Dev dalgalardan görüntüler - Zonguldak
Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Kentte saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına sonucu, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.

Dalgaların, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aşması nedeniyle balıkçılar liman içindeki teknelerine ulaşmakta güçlük çekti.

Bu arada Acılık Deresi'nden gelen evsel atıklar nedeniyle Zonguldak Limanı'nın çöple dolduğu görüldü.

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