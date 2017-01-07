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Dev dalgalardan görüntüler - Zonguldak
Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kentte saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına sonucu, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.
Dalgaların, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aşması nedeniyle balıkçılar liman içindeki teknelerine ulaşmakta güçlük çekti.
Bu arada Acılık Deresi'nden gelen evsel atıklar nedeniyle Zonguldak Limanı'nın çöple dolduğu görüldü.
Karadeniz'de Dev Dalgalar Mendireği Aştı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dev dalgalardan görüntüler - Zonguldak Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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