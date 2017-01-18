Karadeniz'de Bugünlerde Balık Avı Azalınca Vatandaş Kültür Balığına Yöneldi

Karedeniz'de son günlerde azalan balık avı vatandaşı alternatif balık türü olan kültür balığına yönlendiriyor. Trabzon'da son günlerde iyice azalan hamsi ve diğer balık çeşitlerin yerini tezgahlarda yavaş yavaş kültür balıkları alırken özellikle levrek ve somon en çok terçih edilen balıklar arasında yer alıyor.



Trabzon'da deniz balığına alternatif olarak kurulan 83 adet Su Ürünleri Tesisinde yaklaşık 15 bin tona yakın balık üretiliyor.



Konuyla ilgili bilgiler veren İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, deniz balık avcılığına alternatif olarak kıyılarda 9 kafes işletmesinde Alabalık ve Levrek üretimi yapıldığını hatırlattı. Gülbay "Deniz balık avcılığına alternatif olarak ilimiz kıyılarında 9 kafes işletmesinde Gökkuşağı Alabalığı, Karadeniz Alabalığı ve Levrek üretimi yapılmaktadır. Ayrıca 74 adet karada Alabalık üretim tesisi olmak üzere toplam 83 adet su ürünleri üretim tesisi yaklaşık 15 bin tona yaklaşan kapasite ile ülke balıkçılığının önemli bir besin kaynağını oluşturmaktadır. İlimizde su ürünlerinin örgütlenmesi açısından 24 adet su ürünleri balıkçı kooperatifi ve 1 adet su ürünleri kooperatifleri merkez birliği bulunmaktadır. Balıkçılarımıza lojistik destek amacıyla 28 adet kıyı yapısı mevcuttur. İlimizde Of, Merkez (Faroz) Çarşıbaşı ve Beşikdüzü balıkçı barınaklarında Avrupa Birliği yasal mevzuatına uyum çerçevesinde birer adet balıkçılık idari binası kurularak sektörde hizmet vermesi sağlanmıştır" dedi.



Türkiye'de tek balık yağı üreten firma Trabzon'da



AB onay numarasına sahip insan gıdası balık yağı üreten tek firmanın Trabzon'da bulunduğunu kaydeden Gülbay, "İlimizde 12 adet su ürünleri işleme tesisi bulunmakta bu tesislerden 5 tanesi AB ülkelerine 1 tanesi AB dışı ülkelere ihracat izni bulunan tesislerdir. İlimizde AB onay numarasına sahip insan gıdası balık yağı üreten firmamız ülkemizde de tek olma özelliğine sahiptir. Çarşıbaşı ilçemizde üretilen insan gıdası balık yağı 3 yıldan beri Dünyaya ihraç edilmektedir. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren su ürünleri işleme değerlendirme tesislerinde işlenip paketlenen başta Hamsi AB ülkelerine ve Deniz Salyangozu Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Ayrıca hamsiden elde edilen yem katkısı amaçlı balık unu ve balık yağı ihracatı yapılmaktadır" diye konuştu. - TRABZON