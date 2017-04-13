Karadeniz'de Bir İlk

TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun Gençlik Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.



Zeytinli Rock Festivali'nde geçtiğimiz yıl 70'den fazla sanatçı ve yaklaşık 100 bin müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik festivali tarihine damga vuran ve bu yıl Anadolu'nun 5 farklı şehrinde toplam 6 müzik festivali düzenlenmeyi hedefleyen Milyon Yapım, Karadeniz'in ilk rock festivaline imzasını atacak. Samsun, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Sheraton Grand Beach'te MFÖ, Athena, Teoman, Selda Bağcan, Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Manga, Feridun Düzağaç'ın da aralarında olduğu birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak.



Günde 7 sanatçının sahne alacağı, günlük ve kombine bilet satışlarının yapılacağı festivalde, kamp alanı bulunmayacak.



Samsun Gençlik Festivali'nde 3 gün boyunca konser verecek sanatçılar şöyle:



19 MAYIS CUMA:



Athena



Selda Bağcan & Boom Pam



Pilli Bebek



Umut Kuzey



Flört



Yüzyüzeyken Konuşuruz



Yok Öyle Kararlı Şeyler



20 MAYIS CUMARTESİ:



MFÖ



Feridun Düzağaç



Pinhani



Yeni Türkü



İskender Paydaş



Luxus



What da Funk & Gülçin Ergül



21 MAYIS PAZAR:



Teoman



Şebnem Ferah



Manga



Cem Adrian



Adamlar



Jehan Barbur



Kaan Uzuner



- İstanbul