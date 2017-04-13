Karadeniz'de Bir İlk

TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun Gençlik Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Karadeniz'de Bir İlk

TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun Gençlik Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Zeytinli Rock Festivali'nde geçtiğimiz yıl 70'den fazla sanatçı ve yaklaşık 100 bin müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik festivali tarihine damga vuran ve bu yıl Anadolu'nun 5 farklı şehrinde toplam 6 müzik festivali düzenlenmeyi hedefleyen Milyon Yapım, Karadeniz'in ilk rock festivaline imzasını atacak. Samsun, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Sheraton Grand Beach'te MFÖ, Athena, Teoman, Selda Bağcan, Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Manga, Feridun Düzağaç'ın da aralarında olduğu birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak.

Günde 7 sanatçının sahne alacağı, günlük ve kombine bilet satışlarının yapılacağı festivalde, kamp alanı bulunmayacak.

Samsun Gençlik Festivali'nde 3 gün boyunca konser verecek sanatçılar şöyle:

19 MAYIS CUMA:

Athena

Selda Bağcan & Boom Pam

Pilli Bebek

Umut Kuzey

Flört

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yok Öyle Kararlı Şeyler

20 MAYIS CUMARTESİ:

MFÖ

Feridun Düzağaç

Pinhani

Yeni Türkü

İskender Paydaş

Luxus

What da Funk & Gülçin Ergül

21 MAYIS PAZAR:

Teoman

Şebnem Ferah

Manga

Cem Adrian

Adamlar

Jehan Barbur

Kaan Uzuner

- İstanbul

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Mazhar Fuat Özkan, İskender Paydaş, Feridun Düzağaç, Sheraton Otel, Jehan Barbur, Gülçin Ergül, Selda Bağcan, Şebnem Ferah, Yeni Türkü