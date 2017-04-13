Karadeniz'de Bir İlk
TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun Gençlik Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.
TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun Gençlik Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.
Zeytinli Rock Festivali'nde geçtiğimiz yıl 70'den fazla sanatçı ve yaklaşık 100 bin müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik festivali tarihine damga vuran ve bu yıl Anadolu'nun 5 farklı şehrinde toplam 6 müzik festivali düzenlenmeyi hedefleyen Milyon Yapım, Karadeniz'in ilk rock festivaline imzasını atacak. Samsun, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Sheraton Grand Beach'te MFÖ, Athena, Teoman, Selda Bağcan, Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Manga, Feridun Düzağaç'ın da aralarında olduğu birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak.
Günde 7 sanatçının sahne alacağı, günlük ve kombine bilet satışlarının yapılacağı festivalde, kamp alanı bulunmayacak.
Samsun Gençlik Festivali'nde 3 gün boyunca konser verecek sanatçılar şöyle:
19 MAYIS CUMA:
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Pilli Bebek
Umut Kuzey
Flört
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yok Öyle Kararlı Şeyler
20 MAYIS CUMARTESİ:
MFÖ
Feridun Düzağaç
Pinhani
Yeni Türkü
İskender Paydaş
Luxus
What da Funk & Gülçin Ergül
21 MAYIS PAZAR:
Teoman
Şebnem Ferah
Manga
Cem Adrian
Adamlar
Jehan Barbur
Kaan Uzuner
- İstanbul