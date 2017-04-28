Karadeniz'de Batan Rus Gemisinin Mürettebatı Ülkesine Döndü

İstanbul Boğazı açıklarında başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının da katıldığı operasyonla kurtarılan Rus askeri gemisinin mürettebatı ülkesine döndü.



Rus haber kanalı Rossiya-24'de yer alan habere göre, Karadeniz'de batan Rusya Deniz Kuvvetlerine ait "RFS Liman" isimli istihbarat gemisinin 78 mürettebatını taşıyan uçak TSİ 11.00 sularında Rusya'ya indi.



Haberde, mürettebatın hangi şehre getirildiğine ilişkin bilgi yer almadı.



TSK unsurlarının da katıldığı, zamanla yarışılan operasyonla kurtarılan 78 Rus mürettebat, gece saatlerinde araçlarla ve konvoy eşliğinde Atatürk Havalimanı'na getirilmişti.



Rusya'dan geldikten sonra apronda bekletilen özel uçağa binen mürettebat, ülkesine hareket etmişti .



Zamanla yarışılan operasyon



Rusya Deniz Kuvvetlerine ait "RFS Liman" isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı "Youzarsif H" isimli yük gemisi, dün saat 11.45'de İstanbul Boğazı açıklarında Kilyos kuzeyinde, 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpışmıştı.



Türk arama kurtarma sahasındaki kaza sonrasında, TSK unsurlarınca olaya süratle müdahale edilerek, 78 kişiden oluşan Rus askeri gemisi personelinin tamamı sağ kurtarılmıştı. Rus askeri gemisi kaza sonrasında kısa sürede batmış, Romanya'dan çıkarak Ürdün'e giden Togo bandıralı gemide ise hafif hasar meydana gelmişti.



Arama kurtarma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SH-70 tipi helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından CN-235 arama kurtarma uçağı ve arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri bölgeye sevk edilmişti.



Kaza bölgesine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait yüksek süratli yeni tip hücumbotlar TCG İmbat ve TCG Kılıç ile TCG Akın kurtarma gemisi ve yeni tip karakol gemisi olan TCG Tekirdağ ve Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botu gitmişti.