Karadeniz'de Balıkçıların Ağına Köpek Balığı Takıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, 120 santimetre boyunda, 20 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı.



Balıkçı Recep Geçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde gırgır tekneleri ile Karadeniz'e açıldıklarını, mezgit ve barbunya avı yaparken ağlarına yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı takıldığını söyledi.



Köpek balığının vatandaşlar tarafından da ilgi gördüğünü anlatan Geçkin, "Akşam saatlerinde mezgit ve barbunya için Karadeniz'e açıldık, camgöz cinsi köpek balığının ağımıza takıldığını gördük. Normalde mart, nisan aylarında görülen bu cinsi, diğer balıklardan ayırarak limana getirdik. Bunu balık halinde isteyen vatandaşlarımıza vereceğiz. Herhangi bir şekilde saldırma gibi bir durumu da yok."



Akçakoca Limanı'na gelen bazı vatandaşlar köpek balığı ile fotoğraf çektirdi.