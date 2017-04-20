Karadeniz'de Balık Ölümlerine İnceleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sahil şeridinin bazı bölümlerinde görülen balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.



Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sahil bandında kıyıya vuran ölü istavrit balıklarının ardından başlatılan çalışma kapsamında, balıklardan alınan numunelerin gönderildiği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Laboratuvar sonuçlarının açıklandığı belirtildi.



Analiz sonuçlarına göre ölümlerde herhangi bir toksikolojik sebep olmadığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Yüzey suyu sıcaklığının günlük değişimleri güneş ışınlarının şiddetine, süresine ve suların karışım durumuna bağlıdır. Günlük değişimler sığ sahil sularında daha yüksektir. Tuzluluk, sıcaklık, basınç gibi parametreler yoğunluğa etki eden önemli etkenlerdir. Parametrelerdeki değişimler özellikle istavrit gibi gezici balıklar üzerinde etkin rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak yunus balığı popülasyonunun bölgemizde artış göstermesi, balıklar üzerinde av stresi oluşturmaktadır. Balık sürülerinin başka bölgelere yönelterek balıkların ısı stresine girmelerine neden olmakta ve ölümler görülmektedir."