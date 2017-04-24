Karadeniz Çöpdeniz Oldu

Zonguldak'ta dünden bu yana etkisini sürdüren yağış sonrası Zonguldak limanı çöple doldu.



Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı yükseldi. Yağmur sonrası Üzülmez ve Çaydamar Dereleri'nin getirdiği çöpler limana doldu. Zonguldak Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler limanda biriken çöpleri temizlemeye çalıştı.



Balıkçı tekneleri de adeta çöp içinde kaldı. Yağmur suyu ile birlikte gelen çöpler Zonguldak Limanın doldu. Liman içinde toplanan pet şişe ve benzeri çöpler Zonguldak limanında kötü görüntü oluşturdu.



Karadeniz limanının yıllardır çöp rezaletiyle gündeme geldiğini belirten balıkçılar, "Her yıl özellikle kış aylarında yağışlarla dere yükselince Karadeniz çöple doluyor. Duyarsız insanlar dereye gelişi güzel çöplerini atıyorlar. Gördüğünüz gibi dere yükselince bu çöpler limana geliyor ve çirkin manzaralar oluşturuyor. Bu kirliliğe yol açanları cezalandırmak lazım. Ayrıca belediye yetkilileri de bu konuda kalıcı tedbirler almalı" dedi.



=====================================================



NetGazete YouTube Kanalına Abone Olmak İçin



>



NetGazete Resmi Web Sitesi



>



NetGazete Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



NetGazete Haber Yayın Akışı



>