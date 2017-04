Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu ile Öğrenci Konseyinin birlikte organize ettiği "Karadeniz 1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Zirvesi", sektörden farklı firma temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.



Ticaret ve lojistik sektörünün önde gelen firmalarının bilgi ve tecrübelerini üniversite öğrencileri ile paylaştığı ve sektör algısını oluşturmayı amaçlayan zirve, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. Program öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve arkasından İstiklal Marşı söylendi.



"Samsun'un ticaret ve lojistik gücüne dikkat çekmek için buradayız"



Programın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu Başkanı Büşra Gebeş, Karadeniz'de ilkini gerçekleştirdikleri zirvenin amacını şu şekilde özetledi: "Uzun zamandan beri yürüttüğümüz, yoğun emek ve çalışmalar gösterdiğimiz ve de ilkini düzenlediğimiz bu zirveyle; öncelikle geleceğin lojistikçileri olarak iş hayatında çalışmaları görmeyi, sektörün çeşitli alanlardaki uzman kişilerinin bilgi, deneyim ve tecrübelerinden yararlanmayı, ticaret ve lojistik öğrencileri olarak nasıl bir hedef belirleyeceğimizi ön görmeyi, hangi yolları izleyeceğimizi ve bölüm adına kendimizi nasıl geliştireceğimizi öğrenmeyi amaçlıyoruz."



Topluluk Başkanı Büşra Gebeş konuşmasında bunun yanı sıra Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nün varlığı ve OMÜ'nün adını duyurmak, Samsun'un ticaret ve lojistik gücüne dikkat çekmek için burada olduklarına vurgu yaparak "Bu emeğimiz bizlerin gelecekte atacağımız adımlara zemin oluşturacaktır" dedi.



"Öğrenciliğin tadını kişisel gelişiminizi sağlayacak etkinliklerle çıkarın"



Ardından söz alan OMÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Kuran, öğrenciliğin sadece derslere girip çıkmak, sınavlardan yüksek not almak olmadığını belirttiği konuşmasında üniversitede çok farklı alanlarda topluluklar olduğunu, hepsine çok sıcak baktıklarını ve faaliyetlerini ellerinden geldiğince desteklediklerini belirtti.



Prof. Dr. Kuran öğrencilere, çok farklı alanlarda faaliyet gösteren bu topluluklar vasıtasıyla kişisel gelişimlerini üst düzeye çıkarmak için çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Evet, teorik bilgi gerekli ancak bu bilgiler çoğu zaman gerçek hayatla örtüşmeyebiliyor. İşte siz değerli gençlerin üniversitemizdeki topluluklarda görev alarak söz konusu sektörlerdeki yaşananları ve gelişmeleri bilmesi lazım ki, başarılı olabilesiniz. Zira sektörün içinde olmak bambaşka bir deneyim. Girişimci ruhunuzla kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Kaldı ki devlet çok farklı alanlarda teşvik ve destekler vermekte. Örneğin TEKNOPARK'ımız var, fikri olan, bir şeyler yapmak isteyen öğrencilerimize kapımız her zaman açık. TEKNOPARK ön kuluçka merkezinde fikirlerinizi olgunlaştırabilirsiniz. Yeter ki cesur olun ve bu doğrultuda adımlar atın."



"Zirve adını hak ediyor"



Samsun'un ticaret ve lojistik anlamda stratejik bir noktada olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Kuran, şehrin bu özellikleriyle ve ev sahibi olarak zirvenin adını hak ettiğine işaret ederek devamında şu sözlere yer verdi: "Samsun bu nitelikleriyle gerçekten önemli bir merkez. Kentin bu dinamiklerini iyi tahlil edip girişimcilik ruhunu ve motivasyonunu harekete geçirmek bizlerin elinde. Bu açıdan bu değerli ve anlamlı zirveden sevgili öğrencilerimizin önemli ve yararlı dersler çıkaracağını ümit ediyorum. Çünkü akademik bakış açısının yanı sıra sektörün değerli temsilcileri birikim ve tecrübelerini paylaşacak. Bu vesileyle bu etkinliğin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum."



Açılış konuşmaları sonrasında Karadeniz 1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Zirvesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birdoğan Baki'nin "Tedarik Zinciri Yönetimini Anlamak" adlı sunumuyla başladı. Sunumunda "Tedarik Zinciri Nedir?", "Tedarik Zincirinin Hedefi", "Tedarik Zincirinde Kararların Önemi ve Aşamaları", "Tedarik Zincirinde Süreçler" gibi başlıklarla tedarik zincirinin detaylarını paylaşan Prof. Dr. Baki, bu zincirin malzeme, bilgi ve para akışı üç temel unsuru olduğunu vurgulayarak bu unsurların en önemlisinin bilgi akışı olduğunu söyledi.



"Rakibiniz esasen tedarik zinciri"



KTÜ Öğretim Üyesi Baki, küresel bir nitelik arz eden tedarik zincirinde "kamçı etkisi" denen olgunun önemine değinip bu süreçteki talep ve ihtiyaçların değişebileceğine vurgu yaparak, "Söz konusu networkün çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Tedarik zincirinin halkaları bu anlamda birlikte hareket etmeli. Aslında şunu da söyleyebiliriz: Bu süreçte rakibiniz karşınızdaki firma değil, rakibiniz tedarik zinciri esasen" ifadelerini kullandı.



"Lojistik hayatın her alanına dokunuyor"



Sözlerinin devamında lojistik faaliyetlerine de yer veren Birdoğan Baki, "Lojistik dediğinizde çoğu zaman taşıma faaliyeti anlaşılıyor. Oysa bu sektör hayatın her alanına dokunan bir alan. Sürekli değişim içinde olduğundan son derece dinamik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda zinciri ve firmaları bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Çünkü arka planı oldukça karmaşık ve bir o kadar belirsizliklerle dolu. Dolayısıyla arka planı mümkün olduğunca senkronize etmemiz gerekiyor" sözlerine yer verdi.



Tedarik zincirinin hedefinin üretilen değerin maksimize edilmesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Baki, bu zincirdeki başarının karlılıkla ölçüldüğünü ancak bu karlılığın tüm halkaların karlılığıyla orantılı olmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.



3 oturumda gerçekleşen zirvede sektör temsilcileri de lojistikle ilgili bilgi, birikim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. - SAMSUN