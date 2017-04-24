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Karadağ ve Alidağ Mesire Alanı Özel Firma Tarafından İşletilecek
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Karadağ ve Alidağ Mesire Alanı Özel Firma Tarafından İşletilecek

Adıyaman’da Alidağ ve Karadağ mesire alanları önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacak.

Karadağ ve Alidağ Mesire Alanı Özel Firma Tarafından İşletilecek

Adıyaman'da Alidağ ve Karadağ mesire alanları önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacak.

Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları mesire alanlarını ihaleye verecek. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Alidağ ve Karadağ'da ki mesire alanlarının işletme hakkı 10 yıllığına ihaleye çıkartılıyor. Bu hafta içerisinde ihale ilanının yayınlanacağı dile getiren Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, mesire yerlerindeki oturma gurupları ve diğer alanların düzenlemesinin yapılarak vatandaşın daha güzel bir ortamda piknik yapmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Mesire alanlarına girişlerin ücretsiz olacağının altını çizen Mehmet Harbi, "Alidağ ve Karadağ'da ki mesire alanlarını ihale ile işletmeye vereceğiz. Girişler ücretsiz olacak. Mesire alanında ki oyun grupları, oturma gruplarının bakım ve onarımı yapılacak. Sosyal tesisler ve spor tesisleri işletmeci tarafından işletilecek" dedi. - ADIYAMAN

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