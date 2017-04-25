Karadağ: Sermaye Piyasalarına Bahar Gelecek

Önümüzdeki dönemde inanmadığımız ürünleri sermaye piyasalarına getirmeyeceğiz diyen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inanıyorum" dedi.

Karadağ: Sermaye Piyasalarına Bahar Gelecek

Önümüzdeki dönemde inanmadığımız ürünleri sermaye piyasalarına getirmeyeceğiz diyen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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