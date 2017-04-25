Karadağ: Sermaye Piyasalarına Bahar Gelecek
Önümüzdeki dönemde inanmadığımız ürünleri sermaye piyasalarına getirmeyeceğiz diyen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inanıyorum" dedi.
Önümüzdeki dönemde inanmadığımız ürünleri sermaye piyasalarına getirmeyeceğiz diyen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inanıyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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