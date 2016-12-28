Karadağ Savcılığı, "Darbeci" Sırp ve Rus Vatandaşları İçin Yakalama Emri Çıkardı

Karadağ'da savcılık, 16 Ekim'de gerçekleştirilen seçimler sırasında hükümeti devirerek darbe planlamakla suçlanan 2'si Rus ve 3'ü Sırp vatandaşı 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.



Genel seçimler sırasında Karadağ'daki işbirlikçilerinin de yardımıyla parlamentoyu basıp dönemin başbakanı Milo Djukanoviç'i öldürerek darbe gerçekleştirmeyi planlamakla suçlanan Sırp ve Rus vatandaşı 5 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Savcılık tarafından Salı günü Interpol üzerinden çıkarılan uluslararası arama emrinin Sırbistan'daki makamlara da iletildiği bildiriliyor.



Karadağ medyasında yer alan haberlere göre Rus vatandaşları Eduard Shirokov ve Vladimir Popov ile Sırbistan vatandaşları Nemanja Ristiç, Miloş Jovanoviç ve Predrag Bogiçeviç, Karadağ'da darbe planlama suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesine eklendi.



16 Ekim'de aralarında Sırbistan'ın eski Jandarma Komutanı Bratislav Dikiç'in de bulunduğu 20 Sırp vatandaşı, polis üniformalarıyla meclisi basarak başbakanı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar ülkeye liderlik eden ve NATO, AB yanlısı bir siyaset izleyen Milo Djukanoviç'in Rusya destekli bir darbe yoluyla devrilmek istendiği iddiası ilk kez 6 Kasım'da özel yetkili bir savcı tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. - PODGORICA