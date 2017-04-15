Karadağ: Körfez Projeleri Borsa'da Satılacak
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, Körfez'den Balkanlara kadar konut projelerinin borsada alınıp satılabilir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, Körfez'den Balkanlara kadar konut projelerinin borsada alınıp satılabilir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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