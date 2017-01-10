Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic Arnavutluk'ta

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Arnavutluk'un NATO'ya üyelik sürecinde verdiği desteği takdir ediyoruz. NATO'ya üyelik bölgenin istikrarı için çok önemli." dedi.



Darmanovic, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile bir araya geldi.



Başkentteki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Darmanovic, Karadağ'ın Arnavutluk ile işbirliğine devam etmek için kararlı olduğunu, görüşmede karşılıklı ilişkilerin ele alındığını belirtti.



Karadağ'ın NATO üyesi olma yolundaki hedeflerine devam edeceğini söyleyen Darmanovic, "Arnavutluk'un NATO'ya üyelik sürecinde verdiği desteği takdir ediyoruz. NATO'ya üyelik bölgenin istikrarı için çok önemli. İlişkilerimizi ilerlettiğimiz için son derece memnunum." ifadesini kullandı.



Darmanovic, Karadağ'ın 2017'de NATO'ya tam üye olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.



Arnavutluk ve Karadağ yeni sınır kapıları açacak



Bushati de Karadağlı mevkidaşıyla Avrupa ve Batı Balkanlar'ın meydana gelen yeni gelişmeler doğrultusunda karşı karşıya olduğu jeopolitik zorlukları ele aldıklarını ifade ederek, "Sınırlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldık. Sınır geçiş noktalarının yenilenmesi ve yatırım yapılan bölgelere yeni sınır kapılarının açılması üzerinde durduk." diye konuştu.



Bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından Karadağ'ın NATO'ya üyeliğini desteklediklerini vurgulayan Bushati, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde de ilerleme kaydettiğini söyledi.



Bushati, Karadağ'daki azınlıkların iki ülke arasında işbirliği köprüsü görevi gördüğünü, Karadağ'da 16 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümet koalisyonunu oluşturan partilerin anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.



Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic'in "Arnavut diasporasının Sırbistan'ın dünyadaki diplomatik misyonlarına saldıracağı" iddiasını yorumlayan Bushati, Dacic'in bu değerlendirmesini "verimsiz" olarak nitelendirdi.