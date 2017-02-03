Karadağ Başbakanı Markovic Sırbistan'da

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüştü.



Sırbistan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Markovic, Sırbistan ile Karadağ arasındaki iyi ilişkilerin son 20 yılın zirvesine ulaştığını söyledi.



Markovic, bu durumun mimarı olarak gördüğü Sırbistan Başbakanı Vucic'e teşekkürlerini ileterek, "Barış ve istikrarı korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Çıkarlarımızın ne olduğu konusunda en geniş bilgiye sahip olan kendimiziz ve bunları korumak için de yine kendimiz çabalamalıyız." ifadelerini kullandı.



Kosova ile Sırbistan'ın diyalog sürecini desteklediğini söyleyen Markovic, Karadağ'ın bu sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.



Gazetecilerin, Karadağ'ın, Kosova'nın bağımsızlığını tanıması ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatına (UNESCO) üyeliği için olumlu oy kullanması konusunda Sırpların tepkisinin ne olduğu sorusuna Markovic, "Karadağlıların büyük bir çoğunluğunun da bu kararlardan memnun değil. Alınan kararlar Sırbistan'a karşı bir hamle değil, Karadağ'ın çıkarları doğrultusunda verilmiş kararlardı." yanıtını verdi.



Markovic, Karadağ'daki Sırp nüfus ile ilgili sorunları çözmek için aracıya ihtiyaç duymadıklarını vurgulayarak, Karadağ'ın Sırplarla ilişkilerinde her zaman hassas davrandığını ve onların sorunlarıyla ilgilenmeye hazır olduklarını belirtti.



Karadağ'ın Kosova ile olan sınırlarının yeniden belirlendiği anlaşmanın, Karadağ parlamentosunda onaylandığını anımsatan Markovic, "Topraklarımızın her karışını koruyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok." ifadelerini kullandı.



"Karadağ'ın NATO kararını bir tehdit olarak algılamıyoruz"



Sırbistan Başbakanı Vucic ise, bugünkü görüşmenin hedefinin ekonomi ve ticaret alanında ilişkilerin güçlenmesi olduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin 709,8 milyon avroya yükseldiğine dikkati çeken Vucic, bu rakamın daha da artması için gerekli şartların mevcut olduğunu ve Belgrad-Podgorica-Bar otoyolu ile Belgrad-Bar demir yollarının modernizasyonunun bu noktada önemli rol oynayacağını ifade etti.



Vucic, Sırbistan ile Karadağ'ın birbirine bağlı kalmasında barış ve istikrarın kilit role sahip olduğunu dile getirerek, "Bir aylık çatışmayla 10 yıl geriliyoruz." dedi.



Avrupa entegrasyonu konusunda Sırbistan ile Karadağ'ın son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Vucic, iki ülkenin de bu konuda iş birliğine hazır olduğunu aktardı.



Vucic, Karadağ'ın NATO üyelik süreci meselesine de değinerek, "Karadağ NATO üyesi olma yolunda ilerlerken, Sırbistan, askeri tarafsızlığını koruma konusunda kararlı. Ancak, Karadağ'ın NATO kararını bir tehdit olarak algılamıyoruz, karara saygı duyuyoruz." dedi.



Markovic'in temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic ile bir araya gelmesi bekleniyor.