Karaçoban'da Evet Rüzgarı
Adalet ve Kalkınma Partisinin 16 Nisan öncesi referandum çalışmaları devam ediyor.
Adalet ve Kalkınma Partisinin 16 Nisan öncesi referandum çalışmaları devam ediyor. Güney İlçeleri'nde ilk olarak Tekman'a giden Ak Parti heyeti daha sonra Karaçoban'a geçtiler. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ak Parti İL Başkanı Mehmet Emin Öz ve il yönetimi ile birlikte kadın kollarının da katıldığı Karaçoban mitinginde katılımın beklenenden fazla olduğu görüldü. İlçe girişinde ilçe başkanı Ramazan Ersoy'un karşıladığı AK Parti heyeti ilk olarak Eski Bağlar Mahallesi muhtarı Kerem Çalış'ın annesi Saadet Çalış'ın taziyesine katıldılar. Bakan Akdağ'ın taziye ziyareti esnasında Kuran-ı Kerim'den ayetler okuduğu görüldü. Daha sonra ise Belediye binasına giden Ak Parti heyeti ve Kaymakam ve Kayyum Belediye Başkanı Muhsin Duran Kalkan'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. İsmet İnönü ilköğretim okulunda gençler ile buluşan Ak Parti heyeti daha sonra Erzurum'a döndü. Türkiye'nin çıta atladığı dönemler olan Menderes, Özal ve Erdoğan dönemleri hakkında bilgiler veren AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, tek adam denilerek Türkiye'nin önüne set çekmeye çalışan odaklara fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
ÖZ; VESAYETÇİLERE VE TERÖRE RAĞMEN ÜÇ KAT BÜYÜDÜK
Türkiye'nin 2003 yılından bu yana sürekli istikrara bağlı olarak büyümesinin tesadüfü olmadığına değinen Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vesayet ve terörsüz bir Türkiye'nin dünya lideri olmasının önlenemeyeceğini söyledi. İstikrarı ile IMF önünde el pençe divan durup memur maaşlarını ödemek için borç alan bir Türkiye'den artık IMF'ye borç veren bir hal aldığını hatırlatan Öz konuşmasını şöyle sürdürdü. "Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti beşinci viteste giden sürekli büyüyen ve hızla ivme kazanan ekonomiye sahip bir ülkedir. Bunun önüne geçmek için canhıraş çabalar göstermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti efradı olarak mutlak surette en doğru kararı vermek için sandığa gidip Evet demeliyiz. Evet oyunun çıktığı bir referandum sonrasında ülkemize uçak hızı bile az gelecektir." - ERZURUM