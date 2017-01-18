Karaciğer Nakli Yapılacak Bebek Ambulans Helikopterlerle Nakledildi

Ambulans helikopterler karaciğer nakli olacak olan 5 aylık bebek için havalandı.



Samsun'da 5 aylık Hiranur Çolak adlı bebeğe akut karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan bebeğin karaciğer nakli için Malatya İnönü Üniversitesine sevkine karar verildi. Minik Hinanur için Sağlık Bakanlığı Samsun 112 Acil Ambulans Servisinde hizmet veren ambulans helikopter devreye girdi. Samsun'dan kalkan ambulans helikopter Hiranur Çolak'ı Sivas'a götürdü. Bebek, Malatya'dan Sivas'a gelen ambulans helikoptere nakledilerek Malatya İnönü Üniversitesine götürüldü. - SAMSUN