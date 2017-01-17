Karaciğer Nakilli Liseli Özge, Hayatını Hasta Bakımına Adadı

ANTALYA'da 9 yaşında yakalandığı siroz hastalığından karaciğer nakliyle kurtulan 16 yaşındaki Özge Öner, hasta ve yaşlı bakım uzmanı olmaya karar verdi.



Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde, 3 Şubat 2010'da bir annenin evladı için bağışladığı karaciğer dokusunun nakil hazırlığı sırasında çocuk yaşamını yitirdi. Doktorların, "Bu karaciğer çöpe mi gitsin yoksa bir hayat mı kurtarsın?" sorusuna annenin "Hayat kurtarsın" karşılığını vermesi üzerine karaciğer dokusu, o dönem 9 yaşında olan Özge Öner'e nakledildi.



Nakledilen dokuyla yaşama tununan Özge Öner, hayatının büyük bölümünü hastanelerde geçirmiş biri olarak, hasta ve yaşlı bakımını öğrenip bu mesleği profesyonelce yapmak istediğini söyledi.



'DOKTOR VE HEMŞİRELER ROL MODELİM OLDU'



Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol- Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Özge Öner, anne ve babasıyla konuşup hayatına sağlıkçı olarak devam etmeye karar verdiğini, o nedenle okulun 'Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü'nü seçtiğini söyledi. Özge, "Çok küçük yaşlarda hastaneyle tanıştım. Doktor ve hemşireler hep rol modelim oldu. Bu mesleği seçmemde onların bana çok yakın davranmasının büyük etkisi var" diye konuştu.



Ailesiyle sohbetlerinde sürekli doktor ve hemşirelerin yer aldığını belirten Özge Öner, "Nakil öncesinde anlatımları beni öylesine rahatlatmıştı ki, ben de kurtulur ve okursam seçebileceğim tek mesleğin, sağlık ve hasta bakımıyla ilgili olması gerektiğine karar verdim. Önce paramedik olmak, daha sonra mesleğimde yükselmek istiyorum" dedi. - Antalya