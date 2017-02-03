Karaciğer Dostu Enginar Tezgahta

Karaciğer dostu enginar Lüleburgaz pazarında tezgahtaki yerini aldı.



20 yıllık pazarcı olan Ekrem Gürül, enginarın 10 gün önce tezgaha geldiğini kaydetti. Enginarın çok faydalı olduğunu söyleyen Gürül, "Enginar çok faydalı. Kan dolaşımını dengeleyen ve karaciğer yağlanmasına iyi gelen bir sebze. Şu anda enginara rağbet var. Vatandaş enginarı doğal ve taze tüketmesi gerekiyor. Biz vatandaşımıza enginarı soyup, kesip öyle veriyoruz. Fiyatlarda zam yok geçen yılla aynı. 3.5-4 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ