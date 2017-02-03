Karacaoğlu Camii Yenilendi

Karacaoğlu Camii Melikgazi Belediyesi tarafından aslına uygun biçimde yenilendi.



Yenilenen caminin açılışına AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri katıldı.



Anadolu İslam mimari özelliğinin tüm güzelliklerini taşıyan ve kültür varlıkları korumasında tescilli olan Karacaoğlu Camii'nin Anadolu Kültür Mirasını en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;



"Karacaoğlu Camiinin inşa tarihi 1896 yılıdır. Moloz taş duvar ve ahşap taşıyıcı sistemli olarak inşa edilen cami günümüze kadar birçok kez onarım görmüştür. En son onarımda taşıyıcı sistem ve yeni betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Kadınlar mahfilinde yer alan ahşap alan bölme yapının ilk veresine aittir. Karacaoğlu Camisinin mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce projelendirilmiş ve Melikgazi Belediyesince aslına uygun olarak yenilenmiştir. Günümüze kadar hizmet veren cami yanında abdest alınacak çeşme, wc yapımı tamamlanarak çevresi ile bütünlük sağlanılmıştır. Öncelikle semt halkı olmak üzere şehrimize ve Anadolu kültürüne hayırlı olsun."



Tarihi yapıları da onararak şehrin genel tarihi, mimari yapısı, kültür birikimi ve Anadolu'nun genel yapısında bütünlük sağladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Tarihi yapıların hem kültürel, hem de sosyal yaşantımızın birer parçası olduğunu bu neden ile tarihi mekanların aslına uygun olarak yenilenmesine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.



AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, yaptığı açıklamada, "Melikgazi Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe halkına büyük hizmetler ve kolaylıklar sunmaktadır. Tarihi yapıların önemini hepimiz biliyoruz. Hem geleceğe yatırım yapan hem de tarihimize sahip çıkan Melikgazi Belediyemizi kutluyorum. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve hizmetleri ile bölgenin gelişimine katkı sağlayan kurumdur." ifadelerini kullandı.



Karacaoğlu camiinin aslına uygun olarak yeniden ibatede açılması için yapılan tören sonrası törene iştirak edenlere Melikgazi belediyesinin havaların soğuk olmasına istinaden sıcak salep ve simit ikram edildi. - KAYSERİ