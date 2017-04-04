Karacahayıt Göleti Su Tutmaya Başladı

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Kocabaş, "Türkiye'nin en büyük göletlerinden biri olan Karacahayıt Göleti baraj kapasitesinde. Su tutmaya başladı. İnşallah ovaya yapılan yeni sulama sistemiyle, sulama yapılacak" dedi.



Kocabaş yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gittiği gölet kenarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük göletlerinden biri olan Karacahayıt Göleti baraj kapasitesinde. Su tutmaya başladı. İnşallah ovaya yapılan yeni sulama sistemiyle, sulama yapılacak. Kapasitesi hızlı şekilde dolan, yağışların en az döneminde bile su tutabilecek bir gölet." dedi.



Bölgedeki tarımsal sulamanın içme suyu kalitesinde yapılacağını belirten Kocabaş, "Bulunduğu bölgeye hayat geleceği gibi, özellikle kuraklık dönemlerinde bu bölge sıkıntısından da kurtulmuş olacak. Karacahayıt altında 3 Bin 500 dönüm araziyi taşkında da kurtaracak. Bölgede kışlık ürünlerin de ekilebileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Buradaki su hayvancılığın gelişmesi, meyve ve sebzeciliğin yapılmasına da olanak sağlayacaktır." diye konuştu.