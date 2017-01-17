Karacabey 'Minik Mert Ali' İçin Seferber Oldu

Sosyal, kültürel, ekonomik, sportif ve eğitim konularında son dönemlerde elde ettiği birbirinden eşsiz başarılarla, tüm Bursa kamuoyunun da dikkatlerini üzerine toplayan Karacabeyliler, haklı başarılarının gururunu yaşarken sosyal yardımlaşma ve ortak paylaşım konularında ne kadar hassas olduklarını bir kez daha sergiledi.

'Güler Ailesi' tüm Karacabey Halkına Teşekkürlerini Sundu

Gazi Mahallesi'ndeki epilepsi hastası Minik Mert Ali için basında çıkan haberler üzerine harekete geçen Karacabey halkı, minik kardeşleri ve ailesinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda adeta seferber olurken, Güler ailesi de gerek şehir içinden gerek şehir dışından kendilerine parasal destekte bulunan tüm hemşerilerine teşekkür ederek, minnettar olduklarını dile getirdi.

Dayı Karacabey Derneği'nden Karşılıksız Burs

Mert Ali için harekete geçen bir başka kurum da Dayı Karacabey Derneği olurken, dernek yönetimi Güler Ailesi'nin lise öğrenimine devam kızları için eğitim desteği başlattıklarını açıkladı.

Tüm Engelliler Derneği'nden Jeneratör

Güler Ailesi ve epilepsi hastası çocukları için toplumsal duyarlılığın bir başka güzel örneği ise Karacabey Tüm Engelliler Derneği tarafından sergilendi. Dernek yönetiminin, Minik Mert Ali'nin bağlı olduğu yaşam ünitesinin, sürekli elektrik ihtiyacını karşılayacak jeneratör bağışında bulunması ilçe halkı için bir başka övünç kaynağı olurken, belediye ekiplerinin de jeneratörün çalıştırılması konusunda gerekli şebeke bağlantı ve kurulumlarını gerçekleştirdiği ve kullanım konusunda da aileyi bilgilendirdiği belirtildi.

Ali Özkan: "Yardımsever Hemşerilerimizle Gurur Duyuyoruz"

Tüm Karacabey halkının adeta tek yürek halinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneğine bir kez daha imza atmalarından gurur duyduklarını dile getiren ve Güler Ailesi'ni eşi Gülden Özkan ile birlikte ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da belediye olarak; elektrik ve abonman borçlarının ödenmesi, ayni ve nakdi yardımlar ile aile reisine iş bulunması konularında her türlü katkıyı sunduklarını belirterek, bunu sürdürmekten büyük memnuniyet duyacaklarını kaydetti.