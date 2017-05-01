Karacabey Longoz Maratonu' Başlıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları, geçen yıl büyük ilgi gören maratona hazırlanıyor.



7 Mayıs Pazar günü oksijen deposu Longoz Ormanları'nda gerçekleştirilecek yarışların ilgi görmesi bekleniyor. Profesyonel atletler için 15 kilometrelik 'Longoz Maratonu', bütün vatandaşlara açık 3 kilometrelik 'Halk Koşusu' yapılacak. Belediye Başkanı Ali Özkan, doğa tutkunlarını maratona davet etti.



Özkan, "Son dönemde ilçenin sayısız el değmemiş doğal güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılıp, ülkemiz ve dünyaya tanıtımı adına peş peşe faaliyetlere imza atıyoruz.Leylek Köyü olarak da bilinen Eskikaraağaç Mahallesi'nde geçen hafta gerçekleştirilen Türkiye 18. Kuş Konferansı'nın ardından yine gündem oluşturacak anlamlı bir maratona ev sahipliği yapacağız" dedi. - BURSA