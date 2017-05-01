'Karacabey Longoz Maratonu' Başlıyor

İlçenin sahip olduğu eşsiz değerlerin, ülkemiz ve dünya gündemine taşınması hedefiyle birçok başarılı çalışmayı hayata geçiren Karacabey Belediyesi, geleneksel "Longoz Maratonu"nun ikincisini, bu hafta sonu gerçekleştiriyor.

Son dönemde, ilçenin sayısız el değmemiş doğal güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılıp, ülkemiz ve dünyaya tanıtımı adına peş peşe etkinliklere imza atan Karacabey Belediyesi, Leylek Köyü olarak da bilinen Eskikaraağaç Mahallesi'nde, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Türkiye 18. Kuş Konferansı'nın ardından, yine gündem oluşturacak anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

7 Mayıs Pazar günü oksijen deposu Longoz Ormanları'nda gerçekleştirilecek 'Karacabey Longoz Maratonu' etkinlikleri kapsamında; profesyonel atletler için 15 kilometrelik 'Longoz Maratonu' ile tüm vatandaşların katılımına açık olan, 3 kilometrelik 'Halk Koşusu'nun yer aldığı belirtildi.

Karacabey'e bağlı Yeniköy'de bulunan Longoz Ormanları'nda gerçekleştirilecek, geleneksel Karacabey Longoz Maratonu'na, Bursa ve civar il ve ilçelerden yoğun bir katılım olacağı kaydedilirken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklama ile tüm doğa tutkunlarını, Karacabey'de ağırlamaktan gurur duyacaklarını ifade etti.

Bursa, yeni bir tatil cennetine kavuşacak

Subasar olarak da bilinen Longoz Ormanları'nın, Amazon Ormanları'nın küçük bir örneği niteliğinde olduğunu belirterek, Karacabey Longozu'nun da şimdiye kadar dış müdahale görmemesi sayesinde, A Plus sınıfında yer aldığına vurgu yapan Başkan Ali Özkan, Orman Bakanlığı tarafından başlatılan projenin bir yıl içinde tamamlanmasının ardından, bölgenin turizme açılacağını ve Bursa'nın da yeni bir tatil cennetine daha kavuşacağını müjdeledi.

