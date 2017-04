Karacabey'in Geleceği Bu Kitapta

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (Karacabey TSO) Başkanı Naci Güncü, Karacabey TSO ve Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu'nun birlikte gerçekleştirdiği Karacabey Sempozyumu'nun sonuçlarının derlendiği kitabı, basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Karacabey TSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Karacabey MYO'nda Proje Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Ak ve Yrd. Doç. Dr. Metin Güldaş da katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Güncü, nüfus bakımından Türkiye'nin 4. büyük şehri olan Bursa'nın tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir ilçesi olan Karacabey'in hızla sanayileştiğine, İstanbul-Bursa-İzmir otobanı ile de ilçenin cazibesinin daha da artmakta olduğuna dikkati çekti. Karacabey'in sahip olduğu değerlerin bir envanterini oluşturmak, ilçenin güçlü yanlarını ortaya çıkarmak, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmak ve Karacabey'in gelecek vizyonunun belirlenmek amacıyla UÜ Karacabey MYO ile Karacabey'in tüm kurum ve kuruluşlarının katılım ve katkısıyla "Karacabey Sempozyumu" düzenlediklerini hatırlatan Güncü, "Şimdi de sempozyumun sonuçlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı kitabımızı Bursa ve Karacabey kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

TARIM TOPRAKLARI KORUNMALI

Karacabey'in Bursa'nın köklü bir tarihe ve kültüre sahip, coğrafi konumu, verimli toprakları ve su kaynakları ile tarım ve hayvancılık için çok uygun bir yerleşim bölgesi olduğuna işaret eden Güncü, "İlçemiz turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip. Karacabey'in Bursa, İstanbul ve İzmir gibi büyük kent merkezlerine yakın olması, bitkisel ve hayvansal üretim ile tarıma dayalı sanayide ilçeyi önemli bir merkez haline getiriyor. Karacabey'de okullaşma oranı ve eğitim düzeyi de oldukça yüksek. Karacabey Ovası'nın verimli topraklarının amaç dışı kullanımı ise bölgede tarımın geleceği açısından önemli bir tehdit oluşturuyor. Tarımda ve sanayide yetişmiş ara eleman sorunu yaşanmakta. Organize sanayi bölgeleri planlanırken tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ve sonrasında sanayinin neden olacağı çevre kirliliği dikkatle değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

KİTABIN KARACABEY'E KATKI SAĞLAMASINI DİLİYORUZ

Bölgeden geçecek olan otoyol, hızlı tren ve liman projelerinin Karacabey için birçok açıdan hem tehdit hem de fırsatlar sunduğunu vurgulayan Güncü, şöyle devam etti:

"Yeni otoyol ve endüstri alanları nedeniyle İstanbul sanayisinin bu bölgeye taşınma riski; dış göç alma, Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü'nün kirliliği Karacabey için önemli tehdit unsurları arasında yer alıyor. Karacabey'in verimli tarım toprakları, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması için ilgili tüm kurumlarının duyarlılığı ve işbirliği ilçenin geleceğini belirlemek açısından önemli bir fırsat. Hazırladığımız Karacabey Sempozyumu Bildiriler kitabı ve CD'si ile sunulan bildiriler ve sempozyum sonuç raporları kalıcı bir esere dönüştürüldü. Sempozyum sonuçlarının Karacabey'in sorunlarının çözümüne ve gelecek vizyonunun belirlenmesine katkı sağlamasını diliyoruz."

Naci Güncü, basın toplantısıyla lansmanı yapılan kitabı, Karacabey Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere ilgili tüm kurumları ziyaret ederek takdim edeceklerini de sözlerine ekledi.

PROF. DR. AK: SEMPOZYUMU KALICI BİR ESERE DÖNÜŞTÜRDÜK

Toplantıda konuşan Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. İbrahim Ak da, sempozyuma Bursa ve Karacabey'deki tüm kurum ve kuruluşların destek verdiğini belirterek, "Karacabey'in her şeyini ele aldığımız bu sempozyumu kitapla kalıcı bir esere dönüştürdük. İlçenin geleceğine yön verecek bir eser ortaya çıktı" dedi.