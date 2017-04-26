Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, 252 gram bonzai ve 999 ecstasy hap bulundu.



Alınan bilgiye göre, teknik takibe alınan 16 SJ 239 plakalı otomobil, ilçe girişinde durduruldu.



Araçta yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenen 252 gram bonzai ve 999 ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 895 lira ele geçirildi.



Otomobildeki O.Z. ve annesi F.Z gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin, dikkat çekmemek ve aile görünümü vermek için araçta 5 yaşındaki bir çocuğu da bulundurdukları öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.