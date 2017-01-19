Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 215 gram esrar ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla emniyet ekiplerinin takibinde olan M.A.A. ve Y.K, yapılan operasyonla gözaltına alındı. M.A.A.'nın Sanayi Sitesi'nde mobilya mutfak imalatı yaptığı dükkanında 2 kilo 215 gram esrar, iki adet tüfek, çok sayıda fişek ve 6 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.A. ve Y.K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA