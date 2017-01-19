Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde 2 kilogram 215 gram esrar, 2 tüfek, 6 tabanca mermisi ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.A.A. ve Y.K'yi takibe aldı.



Polisin sanayi sitesindeki bir mobilya imalathanesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Dükkanda yapılan aramada, 2 kilogram 215 gram esrar, 2 tüfek, 6 tabanca mermisi ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.A.A. ve Y.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.