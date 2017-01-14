Karacabey'de Su Sayacı Hırsızlığı

Karacabey ilçesinde çaldığı su saatlerini hurdacıya satmak isterken yakalanan kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçede son zamanlarda "155 Polis İmdat" hattına yapılan su sayacı hırsızlığı ihbarlarında yaşanan artış sonrasında Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, su saatlerini çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Sayaçların çalınmasıyla ilgili inceleme yapan ekipler, sayaçları Murat A'nın (25) çaldığını tespit etti.



Polis, hırsızlık şüphelisini Saadet Mahallesi'nde çaldığı sayaçları hurdacıya satmak isterken yakaladı.



Murat A'nın, 1 ay içerisinde ilçedeki çeşitli mahallelerde bulunan inşaat ve evlerden yaklaşık 2 bin lira değerinde 15 adet su saati hırsızlığına karıştığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.