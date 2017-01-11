Karacabey'de Silahlı Yaralama

Karacabey ilçesinde, dayı, yeğenini tabancayla vurarak yaraladı.



Alınan bilgiye göre, dayı A.B.(25) ile yeğeni Ş.İ. (23) arasında sebebi öğrenilemeyen bir husumet oluştu.



Dayı A.B., 16 CDT 87 plakalı araçla Esentepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen Ş.İ.'nin yanına geldi. Aracından inen A.B., yeğeni Ş.İ.'ye 5 el ateş etti.



Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Ş.İ., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.



Tabancasına el konulan A.B, polislerce gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.