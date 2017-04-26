Karacabey'de Roman Mahallesine 'Aile Sağlığı Merkezi' Müjdesi

Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Dinçer Taş tarafından Belediye Başkanı Ali Özkan'a gerçekleştirilen ziyarette; Sağlık Bakanlığı'nın Karacabey'deki temsilcisi kurumlar ile Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı başta olmak üzere; diğer kurum temsilcilerinden oluşturulan kurul tarafından, halen ilçede yürütülmekte olan çalışmalar ile yakın dönemde uygulamaya konacak yeni projeler değerlendirildi.

Hamidiye Sağlık Ocağına 2 Doktor Atanacak

Belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, belediyenin tüm ilçe genelindeki sağlık ocakları, sağlık lojmanları ve 112 acil ekip noktalarında yürüttüğü fiziksel altyapı değişiklikleri, tadilat gibi işlemlerde gelinen son aşamalar değerlendirildi.

Toplantının diğer gündem maddeleri arasında, başta eski hastane binaları olmak üzere; Esentepe ve benzeri yerlerdeki binalara değer kazandırılması adına gerçekleştirilecek projeler yer alırken, ilçe merkezindeki Hamidiye Mahallesi'ne, 2 doktor ile hizmet verecek 'Aile Sağlığı Merkezi'nin de önümüzdeki birkaç ay içinde hizmete alınacağı müjdesi verildi.

Tüm Bursa, Belediyenin Sağlık Desteğini Konuşuyor

Toplantıda görüşlerini dile getiren Dr. Volkan Çiğdem ile Dr. Dinçer Taş, çevre ve halk sağlığı açısından belediyenin sağladığı katkıların, diğer tüm ilçelerden çok farklı bir boyuta ulaştığını ve Bursa sağlığında söz sahibi kişiler tarafından da her fırsatta bu farklılığın dile getirildiğini ifade ederek, Başkan Özkan'a bu anlamda sağladığı katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu.

İnsan Sağlığı ve Çevrenin Geliştirilmesi Çalışmalarına Büyük Önem Veriyoruz

İlçenin topyekûn kalkınması adına önemli projeleri sırasıyla hayata geçirdiklerine değinerek, çevre ve insan sağlığının çağdaş normlara ulaştırılması çalışmalarına, her türlü desteği verdiklerine vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da; "İlçemizi birinci lig belediyeleri konumuna ulaştırmak adına, belirli bir program dâhilinde adım adım ilerliyoruz. Kısa bir dönemde sportif, kültürel, sosyal ve ekonomik tüm yönlerden Türkiye'ye örnek olacak başarılara imza attık. Tüm bu başarılarımızın temelinde, çevre ve insan sağlığına verdiğimiz önem yatıyor ve bu yöndeki desteklerimiz de artarak devam edecek. 'Müreffeh kent Karacabey' hedefine kararlılıkla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

