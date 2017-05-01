Karacabey'de Kuyumcuya Sahte Altın Satan 3 Kişi Tutuklandı

– BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde, kuyumcuya gerçeğine benzeyen sahte altın sattığı iddiasıyla 3 kişi, polis tarafından yakalandı.



Şehir dışından kiralık araçla Karacabey'e gelen Batuhan Han, Feyzi Murat Torun ve Şule Çilem Tekben, iddiaya göre kent merkezinde girdikleri bir kuyumcuya, gerçeğine çok benzeyen altın bilezik sattı. Kuyumcunun daha sonra altınların sahte olduğunu anlayarak polise başvurması üzerine, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak teknik takip başlattı. Polis, zanlıları Karacabey'de bir benzin istasyonundan yakıt alırken operasyon düzenleyerek kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin, dolandıcılık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı.



Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, yangın tüpüne gizlenmiş 6 bilezik, 1 Trabzon hasırı ve 1 bileklik ele geçirildi.



Polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, dolandıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Şule Çilem Tekben'in hamile olduğu ve şüphelilerin bu tür dolandırıcılık olayında kadınları kullanarak aile görüntüsü verdikleri öğrenildi.



- Bursa