Karacabey'de Ağaçlar Kesilmiyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde peyzaj ve yol çalışmaları sırasında sökülen ağaçlar parklara dikiliyor.



Karacabey Belediyesi, yeşil alan çalışmalarında gösterdiği hassasiyetle halkının takdirini kazanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, doğal dokunun korunmasına önem verdiklerini, tek bir ağacın kesilmediğini söyledi. Özkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehir içi peyzaj çalışmalarına son dönemde daha da hızlandırdığını kaydetti.



Şehir girişleri ve ana arterlerde ilçeye estetik ve modern bir görünüm katacak topiary ve peyzaj projesinin hayata geçirildiğini ve refüjlerden sökülen ve zeminden dolayı gelişmeyen ağaçların da Öğretmenler Parkı'nda kullanıldığını anlatan Başkan Ali Özkan, "Refüjlerde yeni ağaç ekimlerinde zeminin altındaki eski asfalt kazılarak kök genişletmeleri ve toprak zenginleştirmesi yapılıyor. Bu sayede yeni dikilecek ağaçların gelişmesini sağlıyoruz" dedi. - BURSA