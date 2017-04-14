Karacabey Birlikspor-Gölcükspor: 2-4





STAT: M. Fehmi Gerçeker



HAKEMLER: Ramazan Keleş (x), Yakup Bulut (x), Murat Şener (x)



KARACABEY BİRLİKSPOR: Ramazan (x)- Muhammed Rıdvan (xx), Hurşut Meriç (xx), Ali Serin (xx), Gökhan (x), Süleyman (x), Alim Harlak (xx), Yusuf (x) (Dk.68 Alp x), Samet (x) (Dk.72 Hüseyin x), Deniz (x), Erhan (x)



GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx)- Fatih (xx), Yunus (xx), Cemal (xx), Sedat (xx) (Dk.46 Ömer xxx), Sami (xx) (Dk.80 Bilal), Mehmet (x), Berke (xxx), Cenk (xx) (Dk.46 Ahmet x), Onur (xx), Aydın (xx)



GOLLER: Dk.22 Alim Harlak, Dk.90 Hüseyin (Karacabey Birlikspor), Dk.48 Berke, Dk.51 Cemal, Dk.67 Ömer, Dk.88 Aydın (Gölcükspor)



SARI KARTLAR: Erhan, Süleyman, Alim (Karacabey Birlikspor), Cenk, Mehmet, Fatih (Gölcükspor),



SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Gölcükspor'a 4-2 mağlup oldu.



11'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Alim Harlak'ın vuruşu az farkla auta çıktı.



18'inci dakikada Samet Taş'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ali Serin boş kaldığı pozisyonda topa dokunamadı.



22'nci dakikada Karacabey Birlikspor'da Alim Harlak ceza sahası dışından aldığı topla ceza sahasına girerek yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



32'nci dakikada Hurşut Meriç'in ortasında topla buluşan Gökhan Akıllı'nın vuruşu sonucu top auta gitti.



37'nci dakikada topla ceza sahasına giren Alim Harlak'ın vuruşu kalecide kaldı.



48'inci dakikada Gölcükspor'da Berke Bıyık ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.



51'inci dakikada Gölcükspor atağında Cemal Doğu topla ceza sahasının içine girerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.



67'nci dakikada Ömer Çetinbaş ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-3.



88'inci dakikada Gölcükspor atağında ceza sahasında topla buluşan Aydın Taşkın topu filelerle buluşturdu: 1-4.



90'ıncı dakikada Karacabey Brilikspor atağında Hüseyin Korkmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-4.



Karacabey Birlikspor, Gölcükspor'a 4-2 mağlup oldu.



- Bursa