Karacabey Birlikspor'dan Toplu İmza Töreni

Spor Toto Üçüncü Lig 1. Grup takımlarından Karacabeyspor'da yeni transfer 6 futbolcuyla ilgili toplu imza töreni düzenlendi.



Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan'ın makamında gerçekleşen törene, kulüp başkanı Uğur Koçak ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.



Törende konuşan Koçak, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere gerekli takviyeleri yaptıklarını söyledi.



İnegölspor'dan santrafor Emre Aktaş, Hatayspor'dan stoper Erhan Gözetlik, Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sol açık Nurullah Dağaşan, Erzin Belediyespor'dan kaleci Ramazan Haklı, Manavgatspor'dan sol bek Deniz Keskin ve Muğlaspor'dan stoper Emre Ertaş'ı kadrolarına kattıklarını bildiren Koçak, "Transferlerimizi titizlikle gerçekleştirdik. Play-off yolunda ilerleyen bir takım kurduk. Yeni transferlerimiz camiamıza hayırlı olsun. Tüm Karacabey'i takımımıza sahip çıkmaya ve desteklemeye davet ediyorum." dedi.