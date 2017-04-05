Karacabey Birlikspor-Beylerbeyispor: 4-4
STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Ali Şansalan (x), Mustafa Sönmez (x), Önder Yılmaz (x)KARACABEY BİRLİKSPOR: İhsan Turgut (x)- Muhammed Rıdvan (xx), Hurşut Meriç (xx), Ali Serin (xxx) (Dk.89 Muhammet Serdar), Gökhan (xx), Süleyman (xx) (Dk.70 Osman x), Alim Harlak (xx) (Dk.
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Ali Şansalan (x), Mustafa Sönmez (x), Önder Yılmaz (x)
KARACABEY BİRLİKSPOR: İhsan Turgut (x)- Muhammed Rıdvan (xx), Hurşut Meriç (xx), Ali Serin (xxx) (Dk.89 Muhammet Serdar), Gökhan (xx), Süleyman (xx) (Dk.70 Osman x), Alim Harlak (xx) (Dk.62 Hüseyin x), Yusuf Efil (xx), Samet Taş (xx), Deniz Keskin (xx), Erhan Gözetlik (xx)
BEYLERBEYİSPOR: Alptekin (x)- Çağrı (x) (Dk.68 Ünal x), Güray (x) (Dk.90 Emre), Fatih Sercan (x), Gökhan (x), Kaan (xx), Metehan (x), Mehmet (x), Talha (x), Ömer Halis (x), Gökhan Çıra (x)
GOLLER: Dk.19, 37 Ali Serin, Dk.24 Alim Harlak, Dk.57 Gökhan Günaydın(k.k) (Karacabey Birlikspor), Dk.6 Güray Gazioğlu, Dk.43 Metehan Çakal, Dk.87 Ünal Avcı, Dk90+2 Fatih Sercan Ekinci (Beylerbeyispor)
SARI KARTLAR: Erhan, Muhammed Rıdvan, Osman (Karacabey Birlikspor), Talha, Fatih Sercan, Metehan, Ömer Halis, Gökhan (Beylerbeyispor),
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Beylerbeyispor'la 4-4 berabere kaldı. Son dakikalara 4-2 önde giren mavi siyahlıların uzatmada yedikleri golle galibiyetten olması taraftarlarını üzdü.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Karacabey Birlikspor atağında Alim Harlak'ın vuruşu kalecide kaldı.
6.dakikada Beylerbeyi'nin kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Güray Gazioğlu topu ağlara gönderdi. 0-1
19. dakikada Karacabey Birlikspor'da Ali Serin ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
24.dakikada Alim Harlak ceza sahasının dışından sert bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1
37. dakikada Karacabey Birlikspor atağında Alim Harlak'ın ortasıyla topla buluşan Ali Serin topu filelere gönderdi. 3-1
43. dakikada Beylerbeyispor atağında ceza sahasına ortalanan topu Metehan Çakal kafayla filelere gönderdi. 3-2
57. dakikada Karacabey Birlikspor atağında Hurşut Meriç'in korner vuruşunda ters bir vuruş yapan Gökhan Günaydın topu kendi ağlarına gönderdi. 4-2
83. dakikada Karacabey Birlikspor'da Hüseyin Korkmaz'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
87.dakikada Beylerbeyispor atağında ceza sahasında topla buluşan Ünal Avcı topu filelerle buluşturdu. 4-3
90+2. dakikada Beylerbeyispor atağında Fatih Sercan Ekinci'nin vuruşunda top ağlara gitti. 4-4
Karşılaşma 4-4 sona erdi.
- Bursa