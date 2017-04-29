Karacabey Birlikspor-Ankara Demirspor: 1-0
STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Yakup Yılmaz (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)KARACABEY BİRLİKSPOR: Ramazan Haklı (xxx)- Hurşut Meriç (xxx) (Dk.80 Hüseyin), Mehmet Can (xxx), İbrahim Ak (xxx) (Dk.
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Yakup Yılmaz (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Ramazan Haklı (xxx)- Hurşut Meriç (xxx) (Dk.80 Hüseyin), Mehmet Can (xxx), İbrahim Ak (xxx) (Dk.87 Çağrı), Ali Serin (xxx), Gökhan (xxx), Süleyman (xx), Alim Harlak (xxx), Yusuf (xx), Alp (xxx) (Dk.90 Nurullah), Deniz Keskin (xxx)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han (x)- Emre Akdağ (x) (Dk.68 Fatih Mustafa x), Barış (x), Özkan (x), Ahmet (x), Hasan (x) (Dk.78 Mehmet Zeki Tunç x), Serdar (x), Tevfik Işık (x), Burak (x), Okan (x), Kerem Hakan (x)
GOL: Dk.52 Ali Serin (Karacabey Birlikspor),
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karacabey Birlikspor bu sonuçla, rakiplerinin puan kaybetmesiyle 3'üncü Lig'de kaldı. Maç sonrasında futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Karacabey Birlikspor'un golünü atan Ali Serin maç sonrasında sevinç gözyaşlarına boğuldu.
8'inci dakikada Ankara Demirspor atağında Kerem Hakan Vapurluoğlu'nun vuruşunu kaleci Ramazan son anda kornere çeldi.
10'uncu dakikada Ankara Demirspor atağında Serdar Karaduman'ın vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.
27'nci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Alim Harlak'ın vuruşunda top kornere çıktı.
36'ıncı dakikada Karacabey Birlikspor'un atağında Alp Ertunga'nın vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
39'uncu dakikada Karacabey Birlikspor atağında Yusuf Efil müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
41'inci dakikada Ankara Demirspor atağında ceza sahasına topla giren Serdar Karaduman'ın vuruşunu kaleci Ramazan kornere çeldi.
52'nci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Yusuf Efil'in ortasında Ali Serin topu ağlara gönderdi: 1-0.
- Bursa