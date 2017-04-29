Karacabey Belediyesi'nin Modernleşme Hamleleri Sürüyor

Karacabey'in tüm ilçe girişlerinde gerçekleştirilen rekreasyon ve yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra, tüm kent genelinde yeni açılan semt parkları ile çağdaş bir görünüm kazanan kentte, son olarak Emirsultan Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen 'Beşgen Park', semt sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Önceki gün gerçekleştirilen açılış töreninde; AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, İlçe Spor Müdürü Ayhan Sağlam, Mahalle Muhtarı Murat Önal, protokol mensupları ve mahalle muhtarları ile birlikte, semt sakinleri hazır bulundu.

Açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hükümet tarafından gerçekleştirilen devasa projelerin yanı sıra; Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatları son sürat devam eden 170 trilyonluk alt yapı çalışmaları ile birlikte, kentin adeta bir şantiye alanına döndüğüne vurgu yaptı.

KARACABEY'İ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

Başkan Özkan, kentteki 40 yıl önce yapılan kanalizasyon, içme suyu şebekesi, atıksu arıtma istasyonu gibi tesislerin, süreç içerisinde büyüyen ve gelişen Karacabey için yetersiz kaldığını ve işlevselliğini de önemli ölçüde yitirdiğini dile getirdi.

Bursa'nın en uzun sahillerinde turistik tesis inşaatları, longoz ormanlarının turizme açılması, elektrik hatlarının yenilenme çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in parmakla gösterilen örnek bir kent olacağına vurgu yaptı.

ÇALIŞMALAR İÇİN HALKIMIZ, SABIR VE HOŞGÖRÜ GÖSTERECEKTİR

Altyapıdaki hummalı çalışmaların da önümüzdeki 2 yıl süreceğini belirterek, vatandaşların makineli ve makinesiz bazı çalışmalardan az da olsa olumsuz etkilenebileceklerini kaydeden Ali Özkan, bu konuda vatandaşların gerekli sabır ve hoşgörüyü göstereceğine yürekten inandıklarını sözlerine ekleyerek, hassasiyetleri için şimdiden vatandaşlara teşekkürlerini sundu.