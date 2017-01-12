Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Halk Otobüsü Hizmeti

Bursa'nın Karcabey Belediyesi, Gazi Mahallesi ile Devlet Hastanesi arasında ücretsiz halk otobüs seferleri başlattı.



Şehrin en kalabalık kenar mahallelerinin bulunduğu Yeni, Gazi ve Sırabademler mahallelerinden Devlet Hastanesi'ne ücretsiz halk otobüs seferleri başlatıldı. Ücretsiz halk otobüs güzergahının Hicaz Kahve-Şaypa-Yeni Adliye-Heykel-Devlet Hastanesi arasında sürekli ring hizmeti vereceği bildirildi. Vatandaşlar, bu hizmet için belediyeye teşekkür etti. - BURSA