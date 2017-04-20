Karacabey Belediyesi'nden Sağlık Evi
Bursa’nın Karacabey Belediyesi köylere sağlık evleri yapıyor.
Bursa'nın Karacabey Belediyesi köylere sağlık evleri yapıyor.
Belediye tarafından Harmanlı Mahallesi'ne yapılan sağlık evi törenle açıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in de katıldığı törende konuşan Başkan Ali Özkan, sağlık evlerine yeni bir halka daha eklediklerini dile getirdi. Ali Özkan, bürokratik engellerin giderilmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi'nin büyük ölçekli projelerinin peş peşe hayata geçirmeye başladığını söyledi.
Karacabey'i 85 mahallesi ile birlikte bambaşka bir görünüme kavuşturacak önemli projeleri bütün devlet kurumları ve Büyükşehir ile birlikte hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Ali Özkan, bu önemli projeler arasında Gölecik ve Yeşildere barajları, 170 milyon tutarındaki kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu şebekeleri gibi önemli yatırımların ön plana çıktığını ifade etti. - BURSA