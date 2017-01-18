Karacabey Belediyesi'nden Kente Değer Katacak Proje Hamlesi

Karacabey Belediyesi, hara olarak da bilinen TİGEM arazilerinde, içinde hobi bahçeleri, organik tarım alanları, köylü kadınlara ait Ekopazar ve at biniciliği manejleri gibi tesislerin yer aldığı ve tüm Bursa geneline de hizmet sunabilecek kapasitede 'Sosyal Alan Projesi' için girişim başlattı.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Emlak ve İştirakler Daire Başkanı Meydin Taşdemir ile Karacabey Müdürü Ahmet Karakeçe tarafından, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a gerçekleştirilen ziyarette, 'Sosyal Alan Projesi'nin tüm Bursa için önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacağına vurgu yapıldı.

Söz konusu projenin; Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemlerinden itibaren, tüm Türkiye için stratejik öneme sahip, tohumluk ve damızlıkta öncü olan, tarıma dayalı sanayi, bitkisel ve hayvansal üretim yapan, ülkenin gözbebeği kurumlarından TİGEM'e (Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) ait, 100 bin m2 gibi oldukça geniş bir alanda yer alacağı açıklandı.

Kente Soluk Aldıracak Yeni Gözde Mekân

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren ve göreve geldikleri günden bu yana, Karacabey'in keşfedilmemiş değer ve potansiyelinin harekete geçirilmesi ile birlikte sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif kazanımların ardı ardına yakalandığının altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kabaağaçlar adı ile de bilinen bölgede hayata geçirilecek proje sayesinde, kentin soluk alabildiği yeni bir gözde mekâna kavuşturulacağını söyledi.

Doğayla İç İçe

Başkan Özkan, Karacabey-Mustafakemalpaşa asfaltının 7.ci kilometresinde ve yolun sol tarafındaki Kabaağaçlar mevkii olarak bilinen mesire alanında yer alacak Sosyal Alan Projesi'nin, kentleşme süreci ile birlikte toprak ve doğadan gitgide uzaklaşan günümüz insanının özlemleri arasında yer alan doğa ile iç içe olma ihtiyacını da gidereceğini vurguladı.

Tüm Bursa'ya Hizmet Verebilecek Kapasitede

Öte yandan, proje alanında; hobi bahçeleri, organik tarım alanları ve köylü kadınlara ait Ekopazar ile çocuk ve yetişkinler açısından doğanın keyfini daha da artıracak at biniciliği manejleri gibi tesislerin de yer aldığını aktaran Başkan Ali Özkan, projenin tüm Bursa geneline hizmet sunabilecek kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.