Karacabey Belediyesi'nden İletişim Konulu Panel

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı ve önde gelen televizyon programlarına da sık sık konuşmacı olarak katılan Ali Saydam, insan ilişkilerinde başarılı olmanın püf noktalarını, 'Başarı ve Başarısızlığa Giden Yol' konulu panelde Karacabeylilerle paylaştı.

Karacabey Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, çeşitli görseller eşliğinde gerçekleştirilen panelde, modern çağın en önemli konularından biri olan iletişimi masaya yatıran İletişim Uzmanı Ali Saydam, toplum katmanlarına ve beklentilere göre ön plana çıkartılması gereken yaklaşımlar, kaçınılması gereken davranışlar ile etkileyici konuşma biçimlerinin neler olması gerektiği hakkında, soru-cevap şeklinde bilgiler sundu.

Verimli Geçti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye daire amirleri, ilçe bürokratları, sivil toplum temsilcileri ile siyasi partilerin başkan ve yardımcılarının da hazır bulunduğu panel tam bir sohbet ortamı içinde gerçekleştirilirken, katılımcılar panelin oldukça faydalı olduğu kanaatinde birleşerek, bu tarz etkinliklerin devam ettirilmesi konusuna vurgu yaptı.